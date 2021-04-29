Почти 50% россиян готовы вакцинироваться против коронавируса

Большинство россиян (46%) хотели бы получить вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, передает «Интерфакс».

В ходе пресс-конференции Родин представил данные опроса, согласно которым 11% россиян уже привились от COVID-19.

21% респондентов отметили, что точно стали бы делать прививку себе или членам семьи, 25% — скорее стали бы вакцинироваться от коронавируса. Таким образом, 46% планируют получить вакцины против коронавирусной инфекции.

При этом 19% опрошенных признались, что скорее не стали бы прививаться от коронавируса, 20% — точно не намерены прививаться от коронавируса. 4% респондентов затруднились ответить на соответствующий вопрос.

Родин также добавил, что 65% россиян положительно относятся к вакцинации, 13% опрошенных безразличны к вакцинации. 17% опрошенных относятся к прививке отрицательно.

Накануне, 28 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов объяснил, почему в России показатели по вакцинации населения остаются на низком уровне.