В России выявили еще 9 284 случая коронавируса

В России выявили 9 284 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 8 442 пациента, скончались 364.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 796 557 жителей России, вылечились 4 419 540, умер 109 731.

Ранее в оперштабе заявляли, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Российской Федерации в настоящий момент является стабильной.

В ВОЗ отмечали, что ситуация с коронавирусом в России находится на плато или на мягком снижении.