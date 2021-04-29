ФСБ опубликовала видеозапись задержания сторонников украинских неонацистов
ФСБ выложила видео задержания сотрудниками СОБР сторонников украинских неонацистов, сообщает РИА «Новости».
На видеозаписи один из задержанных рассказал, что лидер украинского неонацистского сообщества «М.К.У.» Егор Краснов склонял своих последователей к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за рубежом.
Другой радикал подтверждает, что создателем «М.К.У.» является Егор Краснов, который поручал «устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы… всех не белых и людей кавказской и арабской национальности».
По словам третьего задержанного, цели и задачи организации – продвинуться в политику максимально жестокими путями, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно.
Один из адептов, заявил, что он вступил в «М.К.У.» в феврале 2021 года. На его груди набита татуировка с надписью, которой были оформлены ворота концлагеря Бухенвальд.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала 16 членов украинского неонацистского сообщества, готовивших взрывы в России.