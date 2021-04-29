Европарламент требует, чтобы ЕС вводил COVID-сертификаты максимум на один год

В Европарламенте требуют, чтобы сертификаты о вакцинации против коронавируса вводились в Евросоюзе максимум на один год. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, позволяющего свободно передвигаться по Европе во время пандемии.

Депутаты Европарламента пришли к выводу, что новый «сертификат ЕС COVID-19» вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, должен действовать не дольше 12 месяцев.

Члены Европарламента подчеркивают, что обладатели сертификата не будут подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, таким как карантин, самоизоляция или тестирование.

Ранее сообщалось, что единый для Евросоюза санитарный сертификат появится к 15 июня. В сертификате будут указываться имя владельца, дата рождения, номер паспорта. Кроме того, там будут содержаться сведения о том, прошел ли человек вакцинацию и каким препаратом, а также о перенесенном коронавирусе.