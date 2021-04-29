Мужчину убили во время магического ритуала под Астраханью
Жителя Астраханской области убили во время совершения магического ритуала, сообщает СУ СК России по региону.
По данным следствия, астраханец 1987 года рождения решил прибегнуть к оккультному ритуалу, чтобы восстановить отношения с супругой. Для совершения обряда ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за городом.
Вечером 26 апреля мужчина решил позвать с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края, и они вместе направились в лесополосу неподалеку от дороги «Кирпичный завод – Три Протока» Приволжского района области.
«Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края негативно высказался по поводу данного обряда и в адрес супруги потерпевшего, в результате чего между мужчинами возникла ссора», — рассказали в ведомстве.
Конфликт между приятелями перерос в драку, в ходе которой житель Красноярского края несколько раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, затем накрыл его тело ветками и скрылся с места преступления.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали. Выяснилось, что он ранее был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.