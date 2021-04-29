Врач рассказала, какие болезни можно определить по изменению цвета и формы ногтей

Кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина рассказала, на какие болезни может указывать изменение цвета и формы ногтей.

По словам специалиста, изменения ногтей называются ониходистрофией.

«Ряд факторов приводит к ониходистрофии. Это могут быть местные патологические процессы, обще-инфекционные процессы, заболевания внутренних органов, кожные заболевания», — объяснила Бородулина «Звезде».

В первую очередь при обследовании врачи смотрят на цвет ногтевой пластины, ее прозрачность, форму, плотность прилегания к коже, консистенцию и поверхность.

По изменению цвета ногтя можно предположить о наличии ряда заболеваний у человека. Белая ногтевая пластина или цвета матового стекла может свидетельствовать о циррозе печени, синеватая — часто говорит о болезни Вильсона, желтая бывает при желтухе и нарушениях лимфо-обращения. Темно-коричневая может указывать на болезнь Аддисона, рентгеновское облучение, вплоть до черного цвета ногтевая пластина может поменять цвет при диабетической гангрене или тромбозе артерий.

Кроме того, цвет ногтя может поменяться при воздействии разных лекарственных средств.

Врач также рассказала о причинах истончения ногтевых пластин. Они могут быть связаны с расстройством периферического кровообращения, варикозе, атеросклерозе и плоскостопии. Ломкость и тусклость ногтей появляются при гипервитаминозах, нарушении питания и дефиците белковых компонентов.

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