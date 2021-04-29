Роскачество нашло нарушения при производстве сливочных сосисок

Роскачество проверило качество отечественных сливочных сосисок. Об этом сообщается на сайте организации.

В общей сложности была протестирована продукция 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы по 145 показателям качества и безопасности.

Отмечается, что у 25% продукции были выявлены нарушения по безопасности, в одном из товаров вовсе не оказалось говядины.

В организации подчеркнули, что согласно ГОСТу, в составе сливочных сосисок должны быть не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки, а для молочных сосисок — необходимо больше свинины. Из шести образцов, изготовленных по такому ГОСТу, в составе одной торговой марки ДНК крупного рогатого скота не было — только ДНК свиньи.

Кроме того, в одной марке были найдены клостридии — возбудители ботулизма (смертельно опасное инфекционное заболевание, причиной которого является бактерия Clostridium botulinum и продукты ее жизнедеятельности).

В трех торговых марках зафиксированы превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), это говорит о том, что, вероятно, не соблюдались условия хранения, и санитарное состояние самого производства было не на должном уровне.

В шести образцах был выявлен крахмал: его наличие не допускается ГОСТом.

Ранее Роскачество выявило кишечную палочку в обезжиренном твороге.