Диетолог рассказала, как лучше всего мариновать шашлык

Гранатовый сок считается наиболее лучшим маринадом для шашлыка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на врача-диетолога Маргариту Королеву.

По словам диетолога, гранатовый сок делает мясо более мягким, при этом сохраняется его питательная ценность. Помимо того, оно становится легко усваиваемым.

«Также может быть красное вино, какие-то ягодные настойки, сок лимона и других цитрусовых. Хорошо добавить какие-нибудь ароматные травы, специи», — отметила Королева.

Она подчеркнула, что в маринаде не должно быть много уксуса, а также избытка соли.

«Я не советую покупать готовый шашлык у сомнительных продавцов, сомнительного состава с сомнительным соусом», — предупредила эксперт.

Ранее повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка. Петр Пахомов посоветовал мариновать мясо луком с солью. По рекомендации повара, овощ нужно выжимать до выделения сока и не нанизывать его кольцами на шампур.

Кроме того, москвичам пообещали подходящую для шашлыков погоду на майские праздники.