Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, будет ли вакцина «Спутник V» защищать от индийской мутации коронавируса. Об этом эксперт сообщил РИА «Новости».

«Вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация «Спутником V» дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен», — объяснил Гинцбург.

Ранее в ВОЗ сообщили, что индийский штамм коронавируса содержит мутации, делающие его устойчивым к антителам, которые вырабатываются у переболевших вирусом. Кроме того, в организации уточнили, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее по сравнению с теми, которые были выявлены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

В Индии коронавирусом заразились 17 636 186 человек, из которых 197 894 скончались. За последние сутки были выявлены 323 023 заражения.