Общественные штабы рассказали об опыте противодействия фейкам на мунвыборах

Во вторник состоялось онлайн-совещание Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием с представителями общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах.

В рамках совещания были подведены предварительные итоги работы наблюдателей на весенних муниципальных выборах.

Общественники из субъектов РФ, в которых проходили муниципальные кампании, рассказали о том, как велась работа наблюдателей, с какими сложностями им пришлось встретиться. Они внесли свои предложения относительно совершенствования программы обучения наблюдателей.

Многие представители общественных штабов отметили, что столкнулись с провокациями в ходе муниципальных кампаний и высказали свои предложения относительно того как можно противостоять подобным явлениям.

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев, отметивший, что прошедшие муниципальные кампании стали своего рода площадкой для тренировки и отработки навыков общественных наблюдателей. «На муниципальных выборах мы проверяем нашу работу, качество подготовки наших наблюдателей, понимаем, что нужно изменить и в обучении, и в самой работе», - отметил он.

Григорьев призвал регионы уделять максимальное внимание контролю за муниципальными выборами и констатировал значительную активизацию политической конкуренции на местном уровне. Настолько серьезного интереса различных политических сил к локальным кампаниям не отмечалось за все время наблюдения за выборами.

По словам Григорьева, речь идет как о парламентских и непарламентских партиях, так и о других политических силах, которые пытаются использовать местные выборы для дискредитации всей избирательной системы. Он обратил внимание представителей общественных штабов в регионах на необходимость быть готовыми к различным провокациям.