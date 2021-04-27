Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах со следующего года

Минпросвещения России со следующего года заменит учебники по истории для колледжей, недостаточно подробно отражающие события Сталинградской битвы. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что министерство уже подготовило нормативные поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которые усилят контроль качества учебных пособий.

«Надеюсь, что этот законопроект будет принят, и со следующего учебного года во всех колледжах будут те учебники истории, в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент», — сказал Кравцов.

Президент России Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию негативно высказался об учебниках истории, недостаточно полно отражающих события Великой Отечественной войны, в частности, Сталинградской битвы. По его словам, удивительно, что издатели и авторы школьных материалов не включают в них такое важное событие в истории страны.

Позже Минпросвещения РФ выяснило, что учебник по истории, на который пожаловался президент, используется в колледжах.

Сталинградская битва — одно из важнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Битва окончилась 2 февраля 1943 года победой Вооруженных сил СССР.