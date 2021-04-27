В Кызыле запретили продажу алкоголя на майские праздники

Власти Кызыла ввели запрет на розничную продажу алкоголя с 1 по 10 мая в торговых точках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение мэрии города.

«Запретить в период времени с 1 по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыл», — уточняется в сообщении мэрии столицы Тувы.

Отмечается, что руководителям предприятий общепита также рекомендуется не продавать алкогольные напитки, а участникам праздничных мероприятий, которые посвящены Дню весны и труда и Дню Победы, вовсе запрещено приносить с собой алкоголь.

Кроме того, подчеркивается, что во время праздников будут организованы рейды для выявления незаконной торговли алкогольными напитками.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми.