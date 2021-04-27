Гравврач больницы в Москве уволен после видео с избиением пожилой пациенткой

Главного врача московской Городской клинической больницы им. Иноземцева уволили после появления в сети видео, на котором медсестры издевались над пожилой пациенткой, передает пресс-служба Департамента здравоохранения столицы.

Как сообщили в ведомстве, в медучреждении прошла проверка. Там заявили, что действия сотрудников были «недопустимыми и порочащими честь как медицинской организации, так и городской системы здравоохранения в целом».

Согласно заявлению, трудовые отношения с главврачом больницы были прекращены. В ведомстве также отметили, что сотрудников, которые фигурировали в инциденте, отстранили от работы.

В пресс-службе добавили, что Депздрав готов оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке этого случая.