Жители Канады остались без интернета из-за бобров

Тысяча жителей канадского города Тамблер-Ридж остались без интернета, потому что бобры перегрызли кабель. Об этом пишет Fox News.

Животные искали ветки строения плотины, когда наткнулись на кабеля. Специалисты компании назвали это «очень причудливым и уникальным случаем для Канады».

«Наша команда обнаружила близлежащую плотину, и похоже, что бобры копали под землей рядом с ручьем, чтобы добраться до нашего кабеля», — рассказал один из сотрудников.

Работники компании восстановили интернет и связь. Тем не менее, допускается, что инцидент может повториться.

Ранее ученые рассказали о «нашествии» бобров на Арктику. Климатологи обнаружили, что в последние годы на Аляске и в других районах Арктики значительно выросло число бобров.

Это связано с тем, что таяние вечной мерзлоты создало комфортные условия для жизни и миграции бобров в регион, а также с тем, что на них сейчас не так сильно охотятся, рассказал ученый Ингмар Нитце.