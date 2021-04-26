Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель признала возможность закупки «Спутника V» для Германии, когда российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в Европейском Союзе, сообщает РИА «Новости».

«Если вакцина «Спутник V» будет утверждена, мы купим ее, пока у нас мало информации для ее одобрения на территории ФРГ», — заявила Меркель на совещании с главами регионов по вопросу вакцинации.

Также канцлер Германии отметила, что ее страна самостоятельно, вне общеевропейских институтов, будет заниматься закупками российской вакцины, а объем этих закупок будет зависеть от того как скорое ее зарегистрирует Европейское агентство по лекарственным средствам.

«Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины «Спутник V». Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам», — пояснила Меркель.

Главным препятствием для немедленной регистрации в Германии «Спутника V», по мнению Меркель, является дефицит документов и информации по вакцине.

Ранее Меркель назвала нежелательным использование «Спутника V» в ЕС до сертификации.