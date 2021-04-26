Украина предлагает внести Чернобыльскую зону в список наследия ЮНЕСКО

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Заброшенный Дворец культуры «Энергетик» на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС... Заброшенный Дворец культуры «Энергетик» на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС...
Заброшенный Дворец культуры «Энергетик» на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС...
РИА «Новости»

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины предложила ООН внести Чернобыльскую зону отчуждения в список мирового наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу министерства Александра Ткаченко.

«Мы с МКИП движемся к внесению зоны [отчуждения] в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть все. А не только со страниц книг по истории и документальных лент», — заявил Ткаченко.

По его словам, взрыв на ЧАЭС стал определяющим событием для сотен тысяч людей.

«Сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на место-призрак и зону отчуждения, которая, хоть и выглядит как съемочная площадка постапокалиптического фильма, но не является декорацией. Места, которые когда-то дышали жизнью, теперь безлюдны», — объяснил Ткаченко.

Взрыв на ЧАЭС, полностью уничтоживший четвертый реактор энергоблока электростанции, произошел ночью 26 апреля 1986 года. В результате была загрязнена территория площадью 160 тыс. кв. километров.

Ранее ученые поддержали идею об открытии окрестностей ЧАЭС для туристов.