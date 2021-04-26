Опрос: большинство южнокорейцев выступают за применение в стране «Спутника V»

Более половины жителей Южной Кореи выступают за использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из социологического исследования Realmeter.

По данным опроса, 51% южнокорейцев считают необходимым применение «Спутника V», а 38,3% — необязательным. Еще 14,2% назвали закупку российской вакцины «крайне необходимой», 36,9% считают применение препарата нужным «до определенной степени», 21,1% заявили, что «Спутник V» совсем не нужен Южной Корее, а 10,6% не смогли ответить на вопрос.

Отмечается, что за использование российской вакцины преимущественно высказались люди с прогрессивными политическими взглядами (65,6%), среди консерваторов и центристов этот показатель составил меньше половины — 43,9% и 46,4% соответственно.

Опрос был проведен 23 апреля по заказу телеканала YTN среди 500 человек старше 18 лет методом телефонного опроса.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи сообщило о заинтересованности страны в «Спутнике V».