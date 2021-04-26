В Москве в понедельник ожидается до +10°С

В Москве в понедельник, 26 апреля, ожидается до +10°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +8 до +10°C. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет юго-западным, его скорость составит 7-12 м/с.

Ночью температура опустится до -1...+1°C. Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Ветер изменит направление на западное, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 745 мм рт. ст., ночью – 742 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие две недели в столице «потепления не будет вообще». По его словам, дневная температура в столице не превысит +15°С и будет сопровождаться скоротечными очаговыми осадками.

До этого Тишковец рассказал, что синоптики ожидают две волны весеннего тепла в Москве до конца апреля.