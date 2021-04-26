В России оценили медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Медицинские последствия для людей, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сохранятся на длительную перспективу, считают российские эксперты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст Национального доклада России к 35-летию аварии.

По данным Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР), среди российских ликвидаторов последствий аварии зафиксированы повышенный уровень заболеваемости и смертности от лейкозов в первые 10 лет после произошедшего, повышение онкологической заболеваемости и рост уровня смертности от болезней системы кровообращения.

Кроме того, повышенный уровень заболеваний раком щитовидной железы зарегистрирован среди лиц, бывших на момент аварии детьми или подростками и проживавших на территориях с плотностью загрязнения выше 5 кюри на кв. км.

«Специалисты НРЭР считают, что проблема минимизации медицинских последствий и повышения эффективности медицинской помощи лицам, относящимся к группам повышенного радиационного риска, сохранит актуальность не только на ближайшие годы, но и на длительную перспективу», – подчеркивается в докладе.

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в 01.23 мск из-за аварии на четвертом реакторе. Ранее сообщалось, что в России проживают 1,7 млн человек, пострадавших от аварии на ЧАЭС.