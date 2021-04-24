Повар назвал главную ошибку при приготовлении шашлыка

Повар Петр Пахомов рассказал, что мясо для приготовления шашлыка нельзя замариновать в течение двух часов. Об этом сообщает телеканал «360».

«Мороз не убивает бактерии. Они могут затихнуть, но при повышении температуры они начнут опять оживать. На любом мясе уже живут бактерии. Пока целый кусок, бактерии только сверху. Как только нарезали, каждый кусочек будет, условно говоря, присыпан этими бактериями. Ваша задача — не дать им сильно развиться», — сказал Пахомов.

Кроме того, Пахомов посоветовал мариновать мясо луком с солью. По рекомендации повара, овощ нужно выжимать до выделения сока и не нанизывать его кольцами на шампур.

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