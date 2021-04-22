Губернатор Ленобласти выступил с отчетом перед заксобранием региона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил в четверг с отчетом перед законодательным собранием региона.

«Главный итог: несмотря на год пандемии, на год ограничений, сложные экономические условия, Ленинградская область выполнила все свои обязательства, прежде всего, перед жителями региона, перед федеральным правительством и администрацией президента РФ», — сказал Александр Дрозденко.

«Я считаю, что никаких отсылок на пандемию быть не должно. Мы должны реализовать все свои планы, а главное — реализовать свой лозунг «От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил комитету по здравоохранению начать летом масштабную диспансеризацию. Вторым поручением губернатора в области здравоохранения стал полный переход медицинских учреждений на цифровые сервисы, такие как электронная запись к врачу, цифровая медицинская карта, включающая результаты исследований.

Кроме того, Александр Дрозденко поручил учесть в системе оплаты труда учителей нагрузку и качество образования. «И эта система должна быть понятной, — сказал Александр Дрозденко. — Больше учеников — больше зарплата. Выше результаты учеников — больше премии. Чтобы учитель не переживал: с современной нагрузкой он получает дополнительные деньги».

При благоустройстве территорий областной комитет по жилищно-коммунальному хозяйству не должен отходить от принципа: главное слово в том, какой проект, как и где будет реализовываться — за жителями, — такое поручение дал губернатор.

Губернатор также поручил поменять регламенты и документы, чтобы ускорить ответы на обращения.

«Мы уже привыкли, что от поступления до рассмотрения вопроса жителя у нас уходит не месяц на рассмотрение, а 24 часа. Нужно пересмотреть все наши регламенты и нормативные документы в этой сфере. Нельзя руководствоваться документами 20-летней давности, это уже не летает», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что для него эффективным вариантом общения с жителями стал Инстаграм, и отметил роль ЦУР Ленинградской области — Центра управления регионом — в совершенствовании взаимодействия с гражданами.

«Мой аккаунт превратился из площадки для критики в площадку для общения и конкретных дел», — сказал Александр Дрозденко.

Основным партнером Ленинградской области по цифровой трансформации должен стать Сбер: такое поручение дал Александр Дрозденко.