ЕР предложит Путину полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой поддержал инициативу о выплате родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от продолжительности трудового стажа, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник, 19 апреля.

«Единая Россия» поддержит это предложение. Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к Президенту обратимся», - заявил Андрей Турчак.

Буцкая рассказала, что в организацию поступают тысячи обращений по этому поводу. По ее словам, этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.

«Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка», - отметила Татьяна Буцкая.

Она также поблагодарила руководство партии за инициативы по поддержке семей с детьми.

Как известно, еще в 2020 году по инициативе «Единой России» в два раза - до 6,7 тысяч рублей - увеличено пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Также был увеличен максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Помимо этого, вступил в силу закон «Единой России», который дает право семье на устройство детей в один детский сад и одну начальную школу, если в них уже обучаются их братья и сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля 2021 года.