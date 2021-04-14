Иностранные победители «Лидеров России» могут получить гражданство РФ в упрощенном режиме

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС в среду объявил о старте международного трека конкурса «Лидеры России» и заявил, что победители этого направления смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном режиме.

«Мы можем объявить, и есть соответствующее решение президента, что все, кто попадут в финал [конкурса] гарантированно получают постоянный вид на жительство и право работать в России, а все, кто победят, ускоренно получают гражданство РФ», - сказал Кириенко.

«Это не отменяет остальные призы, это добавочная вещь, потому что все, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, - 1 млн рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA практически в любом, лучше российском вузе - это сохраняется», - добавил он.

По словам Кириенко, благодаря этому треку в Россию смогут приехать «лучшие из лучших».

«Если лучшие соотечественники и [иностранные] студенты российских вузов смогут в открытом честном конкурсе приехать сюда и реализовывать себя в России, убежден, что это и для них будет хорошо, и для России будет хорошо», - сказал он.