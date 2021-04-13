В Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca

В Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал CBC.

Согласно сообщению, инцидент произошел в провинции Квебек.

У женщины, которая прошла вакцинацию, было зафиксировано образование тромба. Сейчас она находится дома.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее американская компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.

До этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.

Сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало расследование случаев образования тромбов после применения этой вакцины.