В Канаде выявили первый случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca
В Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал CBC.
Согласно сообщению, инцидент произошел в провинции Квебек.
У женщины, которая прошла вакцинацию, было зафиксировано образование тромба. Сейчас она находится дома.
Других подробностей пока не приводится.
Ранее американская компания Johnson & Johnson отложила использование своей вакцины в Европе на фоне расследования случаев образования тромбов у привившихся пациентов.
До этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовало приостановить использование вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в США.
Сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств начало расследование случаев образования тромбов после применения этой вакцины.