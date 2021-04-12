Поклонская опубликовала свое фото из больницы
Семён Сонный
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская опубликовала фотографию, на которой она находится под капельницей. Снимок размещен на ее странице в социальной сети Instagram.
На фото Поклонская лежит в больничной кровати под капельницей.
«Отхожу от ваших комментариев», – пошутила депутат в подписи к снимку.
При этом она не уточнила настоящую причину, по которой обратилась за медицинской помощью. В комментариях пользователи социальной сети выразили свое беспокойство и пожелали Поклонской выздоровления.
Ранее Поклонская заявила о своем намерении принять участие в выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре текущего года.
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