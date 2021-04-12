При въезде россиян в страну выявлено 49 неуточненных мутаций вируса

Среди возвращающихся в страну россиян специалисты обнаружили 49 неуточненных мутаций коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

«Мы продолжаем работу по углубленному мониторингу за генетической изменчивостью вируса и по состоянию на 9 апреля мы провели исследования более 10 тысяч образцов материала и выявили 193 мутировавших варианта... (выявлено) 49 случаев неуточненных мутаций», — сказала Попова.

Она уточнила, что эти случаи должны быть изучено дополнительно. По ее словам, они не относятся к выявленным вариациям вируса, но в них присутствуют значимые изменения.

Также Попова подчеркнула, что на долю россиян, приехавших из Турции, приходится около 80% завозных заражений коронавирусом.

В России коронавирусом заразились 4 649 710 человек, умерли 103 263 пациента. Страна была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией.