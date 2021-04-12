Из горящего хостела рядом с «Невской мануфактурой» эвакуировали 50 человек

В Санкт-Петербурге из хостела, расположенного рядом с горящей «Невской мануфактурой» и на который также перекинулся огонь, спасатели эвакуировали 50 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

«Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящее здание хостела по адресу: Тельмана, 8. Горит кровля на площади 50 кв. метров, из здания эвакуированы 50 человек», — сказали спасатели.

Уточняется, что на тушение хостела были направлены дополнительные пожарные расчеты.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар. Изначально горение было зафиксировано на четвертом и пятом этажах производственного здания размерами 35 на 50 м. Впоследствии площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. Огонь также перекинулся на соседнее здание.

Ранее сообщалось, что на «Невской мануфактуре» погиб пожарный. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.