Путин утвердил новый порядок назначения главы ФСО

Президент России Владимир Путин утвердил новый порядок назначения главы Федеральной службы охраны (ФСО). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности Президентом Российской Федерации», – указано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания, 12 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что глава государства будет консультироваться с Советом Федерации перед назначением директора Федеральной службы охраны.

До этого, в соответствии с указом президента России от 7 августа 2004 года, глава ФСО назначался и снимался с должности российским лидером без дополнительных консультаций.