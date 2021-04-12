Во Владикавказе мужчина удерживал в магазине 11 человек

Во Владикавказе полицейские задержали мужчину, который удерживал в магазине 11 человек, в том числе детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

«Сегодня днем в дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу поступило сообщение о захвате заложников в одном из магазинов на улице Куйбышева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали руководители МВД, полицейские и другие правоохранители. Территорию оцепили в целях безопасности.

Мужчина удерживал в магазине 11 человек: сотрудников и покупателей. Среди них были два ребенка.

«В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан», — сказали в МВД.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной поведения мужчины, тоже не уточняется.

Ранее под Парижем мужчина захватил заложников. Позже его обнаружили мертвым. Выяснилось, что мужчина захватил в заложники жену. Пара находилась в процессе развода, женщина подавала жалобы на супруга, обвиняя его в домашнем насилии. Женщина также погибла.