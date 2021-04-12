«Роснефть» — единственный поставщик ракетного топлива нафтил для «Роскосмоса»

«Роснефть» поздравила всех граждан России, страны-лидера освоения космоса, с Днем космонавтики.

Как известно, 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.

«Роснефть» является единственным поставщиком топлива нафтил для обеспечения космической программы Государственной корпорации «Роскосмос». Соответствующее решение было принято правительством РФ в 2018 году.

Специальное топливо выпускает «Ангарская нефтехимическая компания» (дочернее общество «Роснефти»), которая является единственным производителем нафтила в мире.

Нафтил - нетоксичное углеводородное топливо, относится к малоопасным веществам: 4 класс опасности по 4-балльной шкале. К этому же классу относится дизельное топливо, автомобильные бензины, а также топливо для реактивных двигателей.

Нафтил используется в российских ракетах «Союз» и «Ангара».