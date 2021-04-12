В День космонавтики житель Сургута выиграл почти 30 млн рублей

Житель Сургута в День космонавтики, 12 апреля, выиграл во всероссийской государственной лотерее «Столото» суперприз в 29,5 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов лотереи.

«Невероятное везение! 12 апреля был разыгран суперприз государственной лотереи «Спортлото »6 из 45» в размере 29 464 850 рублей, мультимиллионером стал участник из Сургута», — заявили представители «Столото».

По правилам игры «6 из 45», необходимо указать все числа выигрышной лотереи. Победитель приобрел билет 5784-го тиража за 50 рублей.

Ранее «Столото» присоединилось к налоговому мониторингу.