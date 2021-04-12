Мишустин признался, что хотел стать в детстве летчиком

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что в детстве мечтал стать летчиком. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в детстве он со своей семьей жил в закрытом городке, где подружился с мальчиком, отец которого был летчиком и занимал должность руководителя комплекса тренажеров.

Премьер рассказал, что в свободное от учебы время они с приятелем приходили к тренажерам и учились на них, чтобы в будущем самим стать летчиками.

«И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе аэрокосмической отраслью», — рассказал политик на встрече со студентами в Московском авиационном институте.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день, 12 апреля 1961 год, Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.

Ранее дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал, что причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неизвестной.