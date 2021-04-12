Жители Армении до 55 лет получат «Спутник V» на первом этапе вакцинации

Жители Армении из группы риска в возрасте от 18 до 55 лет получат российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на первом этапе вакцинации. Об этом заявила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что речь идет о медработниках в возрасте 18-54 лет, лицах с хроническими болезнями в возрасте до 54 лет, жителях и сотрудниках центров социальной опеки до 55 лет. Также по мере поступления новых партий «Спутник V» буду вакцинироваться люди старше 65 лет.

По ее словам, имеющаяся в распоряжении минздрава партия пока рассчитана на 7,5 тысячи человек.

«Мы будем заключать новые договора и получать новые партии. Мы поддерживаем активные контакты с российскими партнерами», — сказала Аванесян.

Глава армянского минздрава также добавила, что вакциной британо-шведской компании AstraZeneca будут прививать граждан старше 55 лет.

Аванесян отметила, что вакцинация в Ереване начнется с 13 апреля, в областях — на день позже. В первую очередь будут прививать препаратом AstraZeneca. В целом ведомство рассчитывает привить 700 тысяч человек.

8 апреля первая партия из 15 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» были доставлены в аэропорт «Звартноц» в Ереване. Вакцины были переданы руководству Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава республики.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.