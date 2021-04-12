Историки прокомментировали сообщения об украинском происхождении богатырей

Профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Антон Горский ответил на сообщение украинского телеканала «Украина 24», который заявил, что Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович являлись украинскими фольклорными персонажами, передает РБК.

По словам ученого, персонажей древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии. Он указал, что «когда речь идет о фольклорных персонажах, довольно нелепо пытаться их «приурочивать» к современным реалиям. Горский отметил, что существуют прототипы у былинных персонажей, имеются разные мнения по этому поводу.

Он указал, что во времена, которые описываются в былинах, Украины и России не было. При этом все персонажи были из разных городов, находящихся на территории современных двух стран. Горский подчеркнул, что принадлежность к одной из национальностей — деление более позднего времени.

Как рассказал доцент исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Федор Гайда, основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Такие данные были собраны в XIX веке в качестве устного народного творчества, уточнил он.

Гайда также заявил, что украинское устное народное творчество «не запомнило» былинных персонажей.

Ранее украинские историки и филологи провели исследование и заявили, что известные богатыри Алеша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич были «украдены» Россией.