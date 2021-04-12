Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Камчатки
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у побережья Камчатки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
По его данным, эпицентр стихии был расположен в 101 км от Петропавловска-Камчатского.
Очаг землетрясения залегал на глубине 59 км.
Как рассказали агентству в Единой дежурной диспетчерской, жители столицы Камчатки и Вилючинска ощущали подземные толчки силой до трех баллов.
Отмечается, что жертв и разрушений в результате сейсмособытия не было.
Накануне стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение.
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