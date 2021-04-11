Погода в Москве побьет 60-летний рекорд тепла

В Москву придет рекордное тепло, которого не было 60 лет, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РБК.

По словам синоптика, до четверга, 15 апреля, в столице будет сохраняться теплая, сухая и солнечная погода, воздух в дневные часы может прогреться до +22°С.

При этом в среду может быть установлен новый температурный рекорд для 14 апреля, предыдущий был зафиксирован в 1962 году, когда температура воздуха составила +20,8°С.

«В Москву скоро придет июньское, да еще и рекордное тепло, которого не было почти 60 лет», – рассказал Тишковец.

Он также отметил, что 10 апреля началась «фенологическая весна»: среднесуточная температура начала стабильно превышать +5°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в европейской части России.