В ДНР признали терактом гибель ребенка в Донбассе

Следственные органы классифицировали гибель ребенка в Донбассе как террористический акт, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

«Возбужденное уголовное дело касается гибели ребенка <...> Преступление квалифицировано как террористический акт», – заявил Пушин.

Он также отметил, что по предварительным данным следствия, ребенок погиб в результате сброса с беспилотника неустановленного взрывного устройства в жилой сектор.

3 апреля народная милиция ДНР сообщила, что из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством в Донбассе погиб пятилетний ребенок.

Киев назвал эту информацию недостоверной и направил ноту СММ ОБСЕ. Украинская сторона заявила, что ополченцы не представили доказательств, в том числе видео или фото материалы, причастности украинских военных к инциденту. Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка.

Впоследствии Следственный комитет России возбудил уголовное дело о гибели ребенка в Донбассе, в Кремле назвали произошедшее трагедией.