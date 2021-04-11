Песков: Россия пока не вышла из ковидного кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ковидный кризис в стране еще не прошел.

«Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе», — сказал он в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что пока не ясно, завершится ли этот кризис быстро или, наоборот, окончание растянется.

При этом пресс-секретарь отметил, что несмотря на продолжающуюся пандемию в России работает промышленность, сфера образования, сфера услуг, частично разгрузилась система здравоохранения, в то время как в соседних странах произошло ужесточение мер по коронавирусу из-за третьей волны.

«Поэтому как будет, непонятно. Но выходить надо, надо компенсировать то проседание, которое имело место, — проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера», — добавил он.

Ранее В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу весны.