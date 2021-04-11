В ВОЗ рассказали об угрозе мутации коронавируса для россиян

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович рассказала об опасности новых мутаций COVID-19 для россиян. Об этом пишет «Российская газета».

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами», — говорится в сообщении.

По словам Вуйнович, в каждой стране сохраняется опасность повторного занесения вируса, так как инфекция циркулирует между странами и внутри них.

Она добавила, что в результате международных поездок сохраняются высокие риски вывоза и ввоза вируса.

Накануне в России выявили 8 704 случая коронавирусной инфекции. Новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 13,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 402 пациента, полностью выздоровели 9 579 человек.