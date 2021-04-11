В Москве выпустят лимитированную коллекцию карты «Тройка» ко Дню космонавтики

В Москве появится лимитированная коллекция транспортных карт «Тройка», приуроченных ко Дню космонавтики.

«Продолжаем готовиться ко Дню космонавтики и запускаем особенные «Тройки». Ищите в кассах и автоматах по продаже билетов внутри Кольцевой линии сразу 3 космические карты», — сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

К празднику появится «Тройка» от Московского планетария с портретом Юрия Гагарина на историческом витраже, «Тройка» от Роскосмоса с факсимиле первого космонавта и «Тройка» от Музея космонавтики.

Общий тираж карт составит 30 тысяч экземпляров.