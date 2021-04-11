Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Европейской части России
Катерина Медведева
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальном потеплении в европейской части России, передает РИА «Новости».
По его словам, с воскресенья, 11 апреля, жителей региона ждет аномально теплая погода. Сначала температура будет выше нормы на 2-3 градуса, а к четвергу столбик термометра окажется на 8 градусов выше средних многолетних значений.
Вильфанд отметил, что благодаря высокому давлению в европейской части страны появилась солнечная погода.
«Антициклон и сошел снег, поэтому подстилающая поверхность сразу отдает тепло в воздух», — уточнил синоптик.
Несмотря на то, что апрель — самый динамичный месяц в году, текущее отклонение от температурной нормы редко, добавил специалист.
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