Опрос: до половины желающих привиться от COVID-19 в Чехии предпочитают «Спутник V»

Социологический опрос, проведенный в Чехии агентством STEM/MARK, показал, что 46,6% граждан этой страны, из желающих привиться от коронавируса, хотели бы получить вакцину «Спутник V», сообщает газета Mladá fronta DNES.

Среди опрошенных респондентов, отдавших предпочтение российской вакцине, большинство составляют мужчины, пожилые люди и жители восточных регионов Чехии.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет, а общий процент желающих пройти вакцинацию превышает 60%.

Это выше, чем в соседних с Чехией Венгрии, Словакии и Польше. В самой Чехии, по данным СМИ, существует определенный дефицит вакцин от коронавируса, а всего количество вакцинированных в стране составляет 6,5% населения.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу минздрава после отказа закупить «Спутник V». До этого президент Чехии Милош Земан раскритиковал главу минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V».