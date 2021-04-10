В Мьянме за сутки при столкновениях погибли 83 человека

В Мьянме за сутки при столкновениях между протестующими и силовиками погибли 83 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в стране.

«По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты», — говорится в сообщении.

Днем ранее правозащитники сообщали о 618 погибших. 3 102 человека находятся под арестом, 63 уже приговорены к тюремному заключению, также выдано 656 ордеров на аресты.

5 апреля сообщалось о 568 погибших.

Ранее в ООН предупредили об опасности гражданской войны в Мьянме.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.