В Мьянме за сутки при столкновениях погибли 83 человека
В Мьянме за сутки при столкновениях между протестующими и силовиками погибли 83 человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в стране.
«По состоянию на 10 апреля подтверждена смерть 701 человека от рук военной хунты», — говорится в сообщении.
Днем ранее правозащитники сообщали о 618 погибших. 3 102 человека находятся под арестом, 63 уже приговорены к тюремному заключению, также выдано 656 ордеров на аресты.
5 апреля сообщалось о 568 погибших.
Ранее в ООН предупредили об опасности гражданской войны в Мьянме.
1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.