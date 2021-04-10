В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу весны

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться к концу весны при соблюдении профилактических мер и наращивании темпов вакцинации населения, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости».

«Можно предполагать, что если темпы вакцинации будут только нарастать, а меры предосторожности будут по-прежнему соблюдаться, то заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны», – отметила эксперт.

При этом она добавила, что суточное число новых заболевших может колебаться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения.

Пшеничная пояснила, что снижение заболеваемости связано с ростом количества привившихся граждан и увеличением числа людей, переболевших COVID-19. Она также отметила важность соблюдения мер безопасности.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер по коронавирусу.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,6 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 102 тыс. — с летальным исходом. Выздоровели более 4,2 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».