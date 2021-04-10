В Москве в субботу ожидается до +14°С

В Москве в субботу, 10 апреля, ожидается до +14°С без осадков, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +12 до +13°C. Установится переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер будет южным, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +1...+3°C. Сохранится переменная облачность без осадков. Ветер сохранит южное направление и скорость 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 755 мм ртутного столба.

Ранее синоптики пообещали москвичам резкое потепление до +16°C на этих выходных, 10 и 11 апреля.