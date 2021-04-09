AstraZeneca наполовину сокращает поставки вакцины в ЕС

Фармацевтическая компания AstraZeneca поставит в страны Европы почти вдвое меньше вакцин от COVID-19, чем планировалось ранее. Речь идет о поставках на этой неделе, передает издание Financial Times.

По информации издания, британо-шведская компания намерена поставить в страны ЕС, а также Исландию и Норвегию 1,3 млн доз препарата от COVID-19.

В середине марта AstraZeneca прогнозировала, что объем поставок составит 2,6 млн доз вакцины. Организация не станет отказываться от своих планов по поставке 70 млн доз лекарства за второй квартал.

Комитет по безопасности лекарств ЕМА после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca заявил, что польза превышает связанные с ней риски. Однако имеются риски связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у вакцинированных.

Как считает регулятор, надо включить редкую вероятность подобных осложнений в список побочных эффектов вакцины.

Сейчас разработчики выясняют причины образования тромбов после AstraZeneca. В ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом.