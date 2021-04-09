Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер по коронавирусу

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Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин... Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин...
Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Европе нарастает заболеваемость коронавирусом, чтобы этого не произошло в России, нужны дополнительные санитарные меры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

По его словам, Россия постоянно отслеживает ситуацию в других странах.

«В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам», — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что это особенно необходимо на фоне предстоящих отпусков и майских праздников.

В Европе коронавирусом заразились 41 млн человек, погибли 953 тыс. пациентов.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что ни одной смерти после применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано. Уточняется, что частота побочных эффектов достигает не более 0,1%. Все подобные случаи тщательно изучаются. В то же время некоторые привившиеся заразились коронавирусом, потому что у них не успел сформироваться иммунитет.