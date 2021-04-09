Врач оценил влияние сдачи плазмы на число антител к коронавирусу

Число антител к коронавирусу не снижается у доноров, сдавших плазму. Об этом рассказал главный трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов, пишет РИА «Новости».

«Донорский плазмаферез в используемом режиме не влияет на содержание антител», — сказал Буланов.

Он подчеркнул, что у доноров, как и у всех переболевших, количество антител понижается со временем естественным путем. Специалист также напомнил, что минимальный интервал для сдачи плазмы — две недели.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от новой коронавирусной инфекции на основе плазмы крови переболевших.

Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа. В Ростехе пояснили, что новый препарат был создан на основе плазмы крови москвичей, перенесших коронавирусную инфекцию. Для разработки средства потребовались 2,5 т плазмы.