Несколько машин попали под горячую воду после прорыва трубы в Петербурге

Несколько автомобилей попали под горячую воду в результате прорыва магистрального трубопровода на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» (ТЭК СПб).

Отмечается, что повредился магистральный трубопровод диаметром 500 мм в районе проспекта Художников, дом 13, корпус 1. Повреждение было локализовано рано утром в пятницу, 9 апреля.

Для оценки повреждений машин и возможного ущерба на место были вызваны страховые комиссары.

В радиусе аварии находятся 56 зданий, в семи из них снижены параметры отопления, а остальные дома переводятся на резервную схему теплоснабжения.

В ТЭК СПб отметили, что на устранение подобных дефектов отводится 20 часов, но теплоэнергетики рассчитывают устранить проблему как можно раньше.

Ранее сообщалось, что трубопровод с кипятком прорвался в Волгоградской области в городе Волжском. В результате произошедшего пострадали четыре человека.