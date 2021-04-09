Собянин рассказал о благотворительном сервисе на сайте mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 9 апреля, о благотворительной акции на портале mos.ru.

Собянин отметил, что еще прошлым летом благотворительные фонды обратились к нему с предложением открыть на сайте правительства Москвы сервис для сбора средств на программы адресной помощи нуждающимся.

В октябре этот сервис начал свою работу.

«Пожертвовать можно в несколько кликов одновременно с оплатой ЕПД и детских кружков, без комиссии и заполнения бланков», — уточнил столичный мэр.

Посетителю сайта предлагается выбрать из трех с лишним десятков благотворителей.

Итоги впечатляют, пишет Собянин. Так, меньше чем за полгода москвичи сделали через mos.ru 12,5 тыс. пожертвований на общую сумму более 3,3 млн руб.

А еще в конце прошлого года появилась опция направить на добрые дела баллы из магазина поощрений «Активного гражданина», и за 4 месяца пользователи портала перевели в благотворительные фонды более 9,5 млн руб.